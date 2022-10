Henry Cavill: DC will "Man of Steel 2" drehen

Fast zehn Jahre sind seit Henry Cavills letztem Soloauftritt als Superman vergangen. Nun planen DC und Warner Bros. offenbar eine späte Fortsetzung von "Man of Steel". Auch in "Black Adam" kehrt Cavills Superheld offenbar zurück.

Henry Cavill als Superman in "Man of Steel" (2013).

Nächstes Solo für Superman? soll DC eine Fortsetzung von "Man of Steel" mit Henry Cavill (39) planen. 2013 verkörperte der Brite erstmals den Superhelden vom Planeten Krypton.

Laut "The Hollywood Reporter" hat das Produktionsstudio Warner Bros. ein "starkes Interesse" an der Fortführung von Henry Cavills Heldenreise als Superman. Charles Roven (73) soll als Produzent für das Projekt fungieren. Er produzierte schon das Original vor knapp zehn Jahren und war unter anderem für "Justice League" verantwortlich - Supermans Auftritte im Team der DC-Helden.

Aktuell laufe gerade die Suche nach einem Drehbuchautor für "Man of Steel 2". Auf der Wunschliste soll auch Christopher McQuarrie (53) stehen. Der Regisseur und Autor arbeitete mit Henry Cavill bei "Mission Impossible: Fallout" (2018) zusammen.

Superman-Comeback mit Black Adam

Superman, der in den letzten Jahren ein wenig das ungeliebte Stiefkind im DC Extended Universe geworden war, feiert nun offenbar ein Comeback im großen Stil. In "Black Adam" mit Dwayne Johnson (50) soll der Mann aus Stahl einen kurzen Cameo-Auftritt haben. Der Film um den DC-Antihelden startet am 20. Oktober 2022. , dass er sich einen Film wünscht, bei dem sein Black Adam gegen Superman antritt.