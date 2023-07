Erster "Der Exorzist: Bekenntnis"-Trailer sorgt für Gänsehaut

Exakt 50 Jahre nach "Der Exorzist" soll die Fortsetzung "Bekenntnis" Kinozuschauer das Gruseln lehren. Ein erster Trailer stimmt nun auf den Gänsehaut-Horror ein - und zeigt die Rückkehr einer mittlerweile 90-jährigen Originaldarstellerin.

Am 12. Oktober startet mit "Der Exorzist: Bekenntnis" eine direkte Fortsetzung zum Horrorfilm-Klassiker "Der Exorzist" von William Friedkin (87) in den deutschen Kinos. Darin erzählt wird die gruselige Geschichte von gleich zwei jungen Mädchen, die von etwas abgrundtief Bösem besessen sind. .

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Darum geht es in "Der Exorzist: Bekenntnis"

Die beiden Freundinnen Angela (Lidya Jewett, 16) und Katherine (Olivia Marcum) verschwinden tagelang in einem Wald. Als sie wieder auftauchen, können sich die Mädchen an nichts erinnern, beginnen jedoch, sonderbare Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Angelas alleinerziehender Vater Victor Fielding (Leslie Odom Jr., 41) beschließt angesichts immer schrecklicherer Ereignisse, die einzige Person um Hilfe zu bitten, die etwas Ähnliches zuvor bereits durchleben musste: Chris MacNeil (Ellen Burstyn, 90).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Für die neue "Exorzist"-Fortsetzung kehrt die mittlerweile 90-jährige Originaldarstellerin Burstyn erstmals zur Filmreihe zurück. "Bekenntnis" von Regisseur und Co-Drehbuchautor David Gordon Green ("Halloween", 48) ignoriert vorherige Sequels wie etwa "Der Exorzist III" (1990).

Vielmehr schließt der Horrorfilm im Stil von Greens zwischen 2018 und 2022 erschienener, neuer "Halloween"-Trilogie direkt an das legendäre Original an. Wiederum ist eine Trilogie geplant. Der zweite Teil mit dem englischen Titel "The Exorcist: Deceiver" soll im April 2025 in den Kinos erscheinen.