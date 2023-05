"Drachenzähmen leicht gemacht": Darsteller für Realfilm stehen fest

Die Realverfilmung von "Drachenzähmen leicht gemacht" nimmt Gestalt an. Die jungen Hauptdarsteller stehen fest, man kennt sie aus "The Black Phone", "Dumbo" und "The Last of Us".

31. Mai 2023 - 16:14 Uhr | (smi/spot)

So sah die Trickversion von "Drachenzähmen leicht gemacht" aus (Poster zu Teil 3). © imago/Everett Collection

Nicht nur Walt Disney Pictures legt seine Trickklassiker als Realverfilmungen neu auf, wie gerade mit "Arielle". Auch Konkurrent Universal Pictures ist auf den Zug aufgesprungen. Das Studio arbeitet an einer Umsetzung von "Drachenzähmen leicht gemacht" aus dem Hause DreamWorks. Nun stehen laut " " die ersten Darsteller der menschlichen Drachenreiter fest. Stars aus "The Black Phone" und "Dumbo" in Hauptrollen Die Hauptrolle des Wikingerjungen Hicks wird demnach Mason Thames (15) übernehmen. Der Jungdarsteller hatte seinen Durchbruch 2022 mit "The Black Phone". Dort fiel er einem von Ethan Hawke (52) verkörperten Kindesentführer zum Opfer.

Die Rolle von Hicks weiblichem Gegenpart der Astrid geht an Nico Parker (18). Die Tochter von Schauspielerin Thandiwe Newton (50) spielte bereits eine Hauptrolle in "Dumbo", einer von Disneys Realneuverfilmungen. In der gefeierten Serie "The Last of Us" war sie die Tochter von Pedro Pascals (48) Protagonist Joel Miller. Dreh zu "Drachenzähmen leicht gemacht" im Sommer Die gleichnamige Kinderbuchreihe von Cressida Cowell (57) diente von 2010 bis 2019 als Vorlage für drei Animationsfilme. Regie bei allen drei Teilen führte Dean DeBlois (52). Der Kanadier wird auch die Neuverfilmung inszenieren. Es ist angeblich seine erste Regiearbeit mit Schauspielern. Die Dreharbeiten zu "Drachenzähmen leicht gemacht" sollen in diesem Sommer beginnen. Als Kinostart ist der 14. März 2025 vorgesehen.