"Der Super Mario Bros. Film": Diese Rekorde brach er seit Kinostart

Trotz schlechter Kritiken hat "Der Super Mario Bros. Film" der Firma Nintendo weltweit Besucher- und Einnahmen-Rekorde beschert. In den ersten fünf Tagen spielte der Film rund 346 Millionen Euro ein. Damit brach er gleich mehrere Rekorde.

Mit diesem Erfolg haben nur die wenigsten Kino-Kritiker gerechnet: "Der Super Mario Bros. Film" hat in den ersten fünf Tagen nach seinem Start . Damit brach er gleich mehrere Rekorde.

Der Film erzählt die Geschichte der beiden Brüder Mario und Luigi, die im New Yorker Stadtteil Brooklyn ein Klempner-Geschäft eröffnen. Als sie in einen Abwasserkanal steigen, um Rohrleitungen zu reparieren, werden sie in ein mysteriöses Rohr hineingesaugt und voneinander getrennt. Beide landen in fremden Welten, in denen sie auf andere Nintendo-Charaktere treffen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

"Mario" ist erfolgreicher als "Frozen 2"

Obwohl "Der Super Mario Bros. Film" im Vorfeld eher schlechte Kritiken erhalten hatte, strömten über das Oster-Wochenende weltweit Familien ins Kino, um den Film zu sehen. Allein in den USA spielte er rund 187 Millionen Euro ein. Laut Umfragen waren 59 Prozent der Zuschauer männlich sowie 45 Prozent zwischen 18 und 34 Jahren alt.

Sowohl in der Kategorie Videospiel-Verfilmung als auch in der Kategorie Animationsfilm hat "Mario" somit den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hingelegt. Bisher waren die jeweiligen Rekord-Halter "Warcraft" und "Frozen 2".