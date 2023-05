"Bedeutet mir alles": Vin Diesel über Meadow Walkers Cameo in "Fast X"

Meadow Walker will mit ihrem Cameo in "Fast & Furious 10" ihren 2013 verstorbenen Vater Paul Walker ehren. Diese Geste bewegt nicht nur die Fans, auch ihre "Fast"-Co-Stars wie Vin Diesel und Michelle Rodriguez sind gerührt.

Meadow Walker (24) ist mit einem Cameo in "Fast & Furious 10" zu sehen. Mit dem Gastauftritt will sie ihren verstorbenen Vater Paul Walker (1973-2013) ehren. Der Schauspieler spielte in den ersten sechs Filmen der Action-Reihe mit, 2013 starb er bei einem Autounfall. Die Stars von "Fast & Furious" erklären jetzt, was Meadow Walkers Cameo für sie bedeutet.

"Es hat etwas in mir ausgelöst zu sehen, dass sie ihren Vater ehren und auf ihre eigene Weise zu seinem Lebenswerk beitragen wollte", erklärt Vin Diesel (55) dem US-Magazin "People". "Es hat mir alles bedeutet". Diesel ist Meadow Walkers Taufpate und führte sie bei ihrer Hochzeit mit Louis Thornton-Allan 2021 zum Altar.

"Wir müssen seine Energie am Leben erhalten"

Auch Michelle Rodriguez (44) bedeutet Meadow Walkers Gastspiel "alles". Die Erinnerung an ihren Vater dürfe nie aus der PS-Reihe verschwinden. "Wir müssen seine Energie am Leben erhalten", mahnt die Schauspielerin.

Jordana Brewster (43) fühlte sich "inspiriert" davon zu sehen, wie sich Meadow Walker "am Set den Arsch aufriss".

Meadow Walker ist in "Fast & Furious 10" in einer Szene zu sehen. Sie serviert als Flugbegleiterin John Cena (46) einen Drink. Kurz vor dem Kinostart am 17. Mai 2023 hatte das Model das Cameo angekündigt.

"Ich bin am Set aufgewachsen und habe meinen Vater, Vin, Jordana, Michelle, Chris und andere an den Bildschirmen beobachtet", schrieb sie zu einem Monitorbild ihres Cameos. "Dank meines Vaters wurde ich in die 'Fast'-Familie hineingeboren. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dort dabei sein darf. Mit denen, die mich haben aufwachsen sehen."