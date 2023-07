"Barbie" durchbricht alle Schallmauern: Pinker Kino-Hit liegt voll auf Erfolgskurs

Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sorgen gemeinsam für einen Hype an den Kinokassen: Doch wer hat finanziell im Duell "Oppenheimer" vs. "Barbie" die Nase vorn?

Der absurdesten Frage der vergangenen Woche musste sich "Oppenheimer"-Hauptdarsteller Cillian Murphy auf einem brasilianischen Youtube-Kanal stellen: Ob er bereit stünde, Ken in einem zweiten "Barbie"-Film zu spielen, worauf Murphy lachend zustimmte.

Matt Damon, der ebenfalls in "Oppenheimer" mitspielte, war schon skeptischer, er habe nicht die "Kenergy" von Ryan Gosling für die Rolle. So geht das "Barbenheimer"-Geplänkel in die nächste Woche und hilft beiden Filmen.

Marketing-Chef: "Barbie" startete eine "pinke Bewegung"

Josh Goldstine, verantwortlich für das weltweite Marketing bei Warner Bros. erzählt im Interview mit dem britischen "Guardian", dass es dem Studio mit gezielten Einsätzen auf Pride-Paraden und Film-Premieren zwar gelungen sei, schon Wochen vor dem Start von "Barbie" eine "pinke Bewegung" zu starten, die "Barbenheimer"-Geschichte aber sei keine Strategie der Studios gewesen, das habe die Netzkultur von ganz alleine geschafft.

Ein Phänomen, das die Experten so noch nie gesehen hatten. "Das war einer dieser seltenen Augenblicke, als das Internet, die Menschen zusammenbrachte statt sie gegeneinander aufzubringen", sagt Josh Goldstine im "Guardian": "Das ganze wurde eine Art Liebesbrief an das Kinogeschäft." Und Millionen Menschen bekamen weltweit das Gefühl, dass sie sich beide Filme – die kaum gegensätzlicher sein könnten – anschauen müssten, um mitreden zu können und Teil der Bewegung zu sein.

Cillian Murphy als Robert Oppenheimer in Los Alamos, wo das altomare Zeitalter begann. © Melinda Sue Gordon / UPI

Zwei Kassenschlager: Doch "Barbie" entscheidet das Duell gegen "Oppenheimer" klar für sich

Das angebliche "Duell" an der Kinokasse hatte "Barbie" zwar von Tag eins an für sich entschieden, aber "Oppenheimer" dabei über die Studioerwartungen gepusht. Bislang hat der Film weltweit sehr gute 400 Millionen Dollar eingespielt.

"Barbie" spielt allerdings in einer ganz anderen Liga und konnte bereits 774 Millionen Dollar erlösen. Damit "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig auch auf Platz 1 der kommerziell erfolgreichsten Regisseurinnen vorrücken kann, fehlt nun nicht mehr viel.

Wird Greta Gerwig mit "Barbie" zur kommerziell erfolgreichsten Regisseurin?

Bislang thront dort Patty Jenkins, deren "Wonder Woman" 822 Millionen Dollar einspielte. Dieses Ergebnis wird "Barbie" noch diese Woche locker übertreffen. Sie liegt auf Kurs Richtung eine Milliarde Dollar.

Und bei diesen Summen taucht in Hollywood vor allem eine Frage auf: Wie geht es mit Barbie weiter? Greta Gerwig hat sich diesbezüglich schon sehr reserviert geäußert. Sie habe wirklich alles, was ihr zu "Barbie" eingefallen sei, in diesen Film gesteckt. Das klingt nicht nach einer Bewerbung für einen weiteren Teil.