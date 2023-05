"Bad Boys 4": Neue Schauspielerin als Frau von Martin Lawrence

Tasha Smith statt Theresa Randle: Die Rolle von Martin Lawrence Gattin in "Bad Boys 4" wird neu besetzt. Ansonsten kehren für den nächsten Teil der Buddy-Cop-Reihe mit Will Smith bewährte Kräfte zurück.

Martin Lawrence (l.) und Will Smith in "Bad Boys for Life" (2020) dem dritten Teil der Buddy-Cop-Reihe.

Eine wichtige Rolle wird in "Bad Boys 4" umbesetzt. Wie exklusiv berichtet, übernimmt Tasha Smith (52) für Theresa Randle (58). In den ersten drei Filmen der Buddy-Cop-Reihe verkörperte Randle den Part von Theresa - der Ehefrau von Polizist Marcus Burnett (Martin Lawrence, 58). Warum Theresa Randle das Franchise verlässt, ist noch nicht bekannt.

Tasha Smith: Wer ist die Neue bei "Bad Boys 4"?

Tasha Smith ist in Deutschland ein eher unbeschriebenes Blatt. In den USA machte sie sich vor allem in Filmen von Tyler Perry (53) einen Namen. Sie spielte in der Hip-Hop-Serie "Empire" und neben Eddie Murphy (62) in "Dolemite Is My Name".

Hinter den Kulissen arbeitet Tasha Smith als Schauspieltrainerin. In dieser Funktion trat sie etwa bei "America's Next Top Model" auf, dem US-Äquivalent zu "Germany's next Topmodel". Tasha Smith coachte Sängerin Mary J. Blige (52) zu einer Oscar-Nominierung für "Mudbound".

"Bad Boys 4": Diese Darsteller sind dabei

Neben Martin Lawrence kehrt für "Bad Boys 4" auch Will Smith (54) zurück - trotz seines Gewaltausbruchs bei der Oscar-Verleihung 2022. Der eigentlich in Ungnade Star ist mit Tasha Smith übrigens weder verwandt noch verschwägert.

Auch Vanessa Hudgens (34) wird wieder dabei sein. In "Bad Boys for Life", dem dritten Teil der Reihe, spielte sie erstmals die Waffenexpertin Kelly. Neu an Bord ist Eric Dane. Welche Rolle der "Grey's Anatomy"-Star übernehmen wird, ist noch nicht klar. Details zu der Story von Part 4 gibt es noch nicht.

Regie bei "Bad Boys 4" führt wie bei Teil 3 das Duo Adil El Arbi (34) und Bilall Fallah (37). Die Belgier inszenierten bereits "Bad Boys for Life". Die Dreharbeiten haben Anfang April 2023 begonnen, einen Starttermin gibt es noch nicht.