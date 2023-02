Tickets für "Das rote Sofa" am 7. März mit Helmut Markwort gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5x2 Tickets für "Das rote Sofa" am 7. März mit Helmut Markwort im Barocksaal des Deutschen Theaters. Thema des Abends: Sagen die Medien nicht alle das Gleiche?

20. Februar 2023 - 06:03 Uhr

Das Vertrauen in die klassischen (Print-)Medien ist immer noch relativ hoch, oder? Aber viele Menschen sind – beschleunigt in der Coronakrise und jetzt während des Ukrainekriegs – in undurchsichtige Informationsblasen abgewandert aus dem Gefühl heraus, "alle würden eh immer nur das Gleiche sagen!" Aber stimmt dieser Eindruck?

Wie vielfältig soll und kann informiert werden? Helmut Markwort – Journalist, "Focus"-Erfinder und FDP-Politiker – wird der Frage nachgehen, wie Medien jetzt das Vertrauen in sie stärken können und wie guter Journalismus funktionieren muss.

Hier mitmachen und Tickets für "Das rote Sofa" mit Helmut Markwort gewinnen

Datum: 7. März 2023

Thema: Sagen die Medien nicht alle das Gleiche?

Gast: Helmut Markwort

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Barocksaal im Deutschen Theater

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Verpflegung: Häppchen und Getränke inklusive

Tickets: Print@Home

