„Unwürdiges Vorgehen“: Markus Blume droht der Stadt

Der Streit um den städtischen Zuschuss für das Gärtnerplatztheater und die Bayerische Staatsoper eskaliert. Am 4. Dezember berät wieder der Kulturausschuss

Immer wenn die Landeshauptstadt sparen muss, landet der städtische Zuschuss für das Gärtnerplatztheater und die Bayerische Staatsoper auf einer Streichliste. Bereits Anfang Oktober stand dieses Thema auf der Tagesordnung des Kulturausschusses. Die Entscheidung wurde seinerzeit vertagt, heute steht sie wieder auf der Tagesordnung.

Dazu muss man wissen: Im Unterschied zu anderen Städte vergleichbarer Größe unterhält die Stadt mit den Kammerspielen und dem Volkstheater zwar zwei Sprechtheater, aber kein eigenes Opernhaus. Aus historischen Gründen ist der Freistaat als Nachfolger der Monarchie und und ihrer Repräsentation der Träger beider Musiktheater. Umgekehrt profitiert die Stadt vom Glanz der beiden Häuser - etwa im Bereich des Tourismus. Und Kultur ist immer auch ein wichtiger wirtschaftlicher Standortfaktor, weshalb etwa ein großer Autohersteller die Gratis-Veranstaltung „Oper für alle“ finanziert.

Zum Ausgleich beteiligte sich die Stadt zuletzt mit 5,4 Millionen Euro am Betrieb der beiden Opernhäuser. Dieser Betrag wurde in den vergangenen Jahren bereits halbiert. Im Fall einer völligen Streichung droht Kunstminister Markus Blume in einem der AZ vorliegenden Schreiben an Oberbürgermeister Dieter Reiter damit, „alle freiwilligen Kulturfördermaßnahmen in München auf den Prüfstand zu stellen, die sich in Summe allein auf mehr als acht Millionen Euro belaufen“.

Besucher bei einem Empfang nach einem Konzert im Nationaltheater. © Geoffroy Schied

Gereizter Ton

Blume nennt in diesem Zusammenhang die Münchner Symphoniker, das Münchener Kammerorchester, die Münchner Philharmoniker, das Literaturhaus und die Stiftung Internationale Jugendbibliothek. Dazu kämen weitere Mittel aus einem Paket für die Freie Szene, von dem München überproportional profitiere. „Ebenso zu prüfen wären alle künftigen Förderanträge von Einrichtungen der Landeshauptstadt München, etwa auch beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege oder der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen.“

Das Gärtnerplatztheater. © Christian P. Zach

Der Ton des Schreibens wirkt insgesamt gereizt, offenbar auch deshalb, weil die Stadt seit Oktober auf ein Angebot Blumes zu einem Gespräch nicht reagiert zu haben scheint. „Statt in einen Austausch zu treten, ist nunmehr seitens der Landeshauptstadt vorgesehen, mit einer Beschlussfassung vollendete Tatsachen zu schaffen. Ich halte das angesichts der rund 450 Millionen Euro, die der Freistaat jährlich in Kunst und Kultur in München investiert, schlicht für ein unwürdiges Vorgehen“, so der Minister.

Die Stadt macht sich einen schlanken Fuß

Blume weist außerdem darauf hin, dass die Stadt den Zuschuss zuletzt in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur zur Hälfte erbracht habe. „Da die Pandemie aber längst beendet ist, bestand die berechtigte Erwartung einer Rückkehr zu den regulären Zuschusshöhen“, heißt es in dem Brief.

Großer Andrang bei "Oper für alle" auf dem Max-Joseph-Platz. © imago images/VISTAPRESS

Die hiesige Situation sei ohnehin singulär: Andere vergleichbare Städte würden sich mit höheren Beträge an örtlichen Staatstheatern beteiligen. München leiste sich Opernhäuser auf dem schlanken Fuß, weil auch die Baulast der Theater beim Staat liege. „Zugleich profitiert die Stadt in höchstem Maß vom hochrangigen Angebot, vom internationalen Renommee und der Strahlkraft der beiden Musiktheater. Die Ankündigung einer Streichung ist für mich ein eklatanter Vertrauensbruch“, so der Minister.