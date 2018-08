Zwölf statt acht Folgen Offiziell: "Mr. Robot" endet nach der vierten Staffel

"Nischenfernsehen mit einer kleinen Fangemeinde"

In einem Statement gegenüber "The Hollywood Reporter" blickt Esmail auf den Anfang der Serie zurück und bedankt sich beim gesamten Cast und der Crew: "Als ich 'Mr. Robot' erschuf, dachte ich zunächst, es würde eine Serie für das Nischenfernsehen mit einer kleinen Fangemeinde sein", so Esmail. Über die letzten Jahre sei allerdings viel mehr daraus geworden und er "empfinde permanent Demut angesichts des Erfolgs der Serie und dank des großartigen Casts und der Crew", die mitgeholfen habe, seine Vision zu verwirklichen.