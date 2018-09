Zwölf Jahre TV-Abstinenz Alfred Biolek beim "Kölner Treff": So lief die Rückkehr nach 38 Jahren

Ob er den Showrummel nicht doch etwas vermisse und wie er auf ihn zurückblickt, wollte Moderatorin Bettina Böttinger (62) wissen, woraufhin Biolek entgegnete: "Mit Wehmut und Freude, ich weiß nicht, was mehr." Aber er sei nun einmal in einem Alter, in dem er damit abgeschlossen habe: "Ich bin halt alt. Das akzeptiere ich und nehme mir das auch nicht übel." So würde er inzwischen auch nicht mehr selbst kochen, höchsten die Zwiebeln und Karotten schneiden. Und der geliebte Wein ist schon seit vielen Jahren alkoholfrei.