München - Suchen Sie Ihre Mütze raus, ziehen Sie sich einen warmen Pulli an – und dann geht’s raus an die frische Luft! Das Wochenende wird – zumindest am Samstag – noch einmal schön sonnig, dafür aber kalt. Ab kommender Woche werden eher miese Novembertage erwartet. Noch ein Grund mehr, die letzten schönen Sonnenstunden auszunutzen.