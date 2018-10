Zwischen Nürnberg und München Nach Vorfall mit Stahlseil: Polizei will ICE-Strecke nochmal absuchen

Drohschreiben in arabischer Sprache aufgetaucht

Unbekannte Täter hatten Anfang Oktober ein Stahlseil auf der ICE-Strecke zwischen Nürnberg und München gespannt und einen Zug damit beschädigt. Das Landeskriminalamt (LKA) bewertete den Vorfall nicht als Anschlag, sondern als gefährlichen Eingriff in den Zugverkehr. Er wurde am Montag bekannt, da erst kürzlich der Tatort und die Ursache des Schadens gefunden worden waren. Weil in der Nähe des Tatorts auch ein Drohschreiben in arabischer Sprache entdeckt wurde, ermittelt die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Verletzt wurde niemand, als ein ICE das Stahlseil durchbrach.