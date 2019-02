Häufig bildet er als Rechtsaußen zusammen mit Roberto Firmino und Sadio Mané eine offensive Dreierreihe hinter Stoßstürmer Mohamed Salah. Elfmal in 26 Premier-League-Spielen stand Shaqiri in der Startelf, in neun Partien wurde er eingewechselt. Dabei gelangen ihm sechs Tore und zwei Vorlagen.