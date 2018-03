Da im diesjährigen Abschnitt auch die beiden Anschlussstellen Moosburg-Süd und Moosburg-Nord liegen, müssen diese Anschlussstellen pro Fahrtrichtung jeweils für circa zwei Wochen gesperrt werden. Da zunächst in der Bauphase 2 die Fahrtrichtung Deggendorf erneuert wird, werden die ersten Sperrungen in Fahrtrichtung Deggendorf erfolgen. Die Anschlussstellen werden nicht gleichzeitig gesperrt, so dass über die jeweils andere Anschlussstelle ausgewichen werden kann.

Konkret stehen folgende Sperrzeiten an:



- Die Ein- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Moosburg-Süd sind in Fahrtrichtung Deggendorf Ende Mai/Anfang Juni für zwei Wochen gesperrt.



- Die Ein- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Moosburg-Nord sind in Fahrtrichtung Deggendorf Ende Juni ebenfalls für zwei Wochen gesperrt.



- Bei den Arbeiten für die Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung München (Bauphase 3) werden die Ein- und Ausfahrten der beiden Anschlussstellen Moosburg-Süd und -Nord im Sommer jeweils für zwei Wochen gesperrt. Die genauen Termine werden noch mitgeteilt.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit gilt im Baustellenbereich Tempo 60, außerdem gilt wegen der verengten Fahrspuren das Prinzip des "Versetzten Fahrens" - und Überholverbot.



Die alte Betonfahrbahn der A 92 hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und wird daher schrittweise in den nächsten Jahren auf kompletter Länge zwischen dem Münchner Flughafen und Dingolfing-Ost grundhaft erneuert. Der alte Beton wird ausgebaut und durch eine neue Asphaltfahrbahn ersetzt. In diesem Zusammenhang werden auch die Brücken erneuert oder saniert.



Der Bauabschnitt heuer ist acht Kilometer lang, beginnt vor dem Parkplatz der Moosburger Au und endet nach der Isarbrücke. Die Kosten für die Erneuerung der Fahrbahn und Sanierung von zwei Brücken betragen rund 20 Millionen Euro Und: In den kommenden Jahren geht's weiter - die Planungen dazu sind bereits anelaufen.