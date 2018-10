Zwischen Genie und Wahnsinn Kanye West: Liebeserklärung an US-Präsident Donald Trump

Schmeichelnde Schwafelei

Um seinen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen, hielt der Ehemann von Reality-TV-Star Kim Kardashian (37, "Keeping Up With the Kardashians") einen ellenlangen Monolog im Oval Office. Seine Themen: bunt gemischt. West sprang von der Pharma-Industrie zu den Verbrechen in Chicago bis hin zu seiner persönlichen psychischen Verfassung.