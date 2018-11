Zwischen DJ und Weltstar Idris Elba im Porträt: "Sexiest Man Alive" und ewiger Bond-Anwärter?

Ab nach Hollywood

Mitte der 2000er lief schließlich auch seine Filmkarriere in Hollywood heiß. 2007 war er in Ridley Scotts "American Gangster" zu sehen, es folgten Rollen in Guy Ritchies "RocknRolla" oder "The Unborn" mit Gary Oldman. 2011 war es dann schließlich so weit: Elba ergatterte die Rolle als Heimdall in der "Thor"-Reihe, "Prometheus" und "Pacific Rim" folgten auf dem Fuße. Alleine von 2015 bis heute wirkte er in 15 großen Produktionen mit.

Neben Rollen hagelte es in diesem Zeitraum auch Auszeichnungen und Ehrungen für den 46-Jährigen. Den bereits erwähnten Golden Globe und mehrere SAG-Awards kann er seither unter anderem sein Eigen nennen, die größte Ehre gab es aber im Jahr 2016. Er wurde von Queen Elizabeth II. zum Officer of the British Empire ernannt. Da wundert es auch nicht, dass Elba immer wieder ins Gespräch gebracht wird, wenn es um die Nachfolge des berühmtesten Agenten im Auftrag ihrer Majestät geht. Viele "James Bond"-Fans könnten sich den kernigen Gentleman jedenfalls bestens als 007 vorstellen.

Nur wählen gehen ist heißer

Dass er seinen Ruhm dafür nutzt, um auf wichtige Dinge hinzuweisen, das hat Elba nur kurz nach seiner Wahl zum "Sexiest Man Alive" bewiesen. Via Twitter teilte er stolz das Cover des "People"-Magazins und bedankte sich für die große Ehre. Gleichzeitig wandte er sich aber auch mit einem wichtigen Appell an seine zahlreichen Anhänger: "Was noch viel wichtiger ist, ist eure Stimme in den Midterm-Wahlen. Eure Stimme kann einen Unterschied ausmachen!" Am Dienstag wählen die USA einen neuen Kongress.

Zwei Ehen, zwei Kinder, eine Verlobte

Idris Elba ist zweifacher Familienvater. Tochter Isan mit seiner ersten Frau Kim Elba (1999-2003) wurde 2002 geboren, Sohnemann Winston (mit Ex-Freundin Naiyana Garth) folgte im Jahr 2014. Gerade einmal vier Monate hielt seine zweite Ehe mit Sonya Nicole Hamlin (2006). Auf dem Markt ist der frischgebackene "Sexiest Man Alive" aber nicht, seit Februar dieses Jahres ist er mit seiner Freundin Sabrina Dhowre verlobt.