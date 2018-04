Zwischen Beutelhausen und Pfettrach Großeinsatz nach dem Waldbrand im Buchholz

Die Brandstelle ist nur schwer zugänglich. Das dauert...

Der mit einem Außenlastbehälter ausgestattete Helikopter landete immer wieder auf einem Feld neben dem Sportplatz in Gündlkofen und wurde dort mit Löschwasser "betankt". Allein vom Boden aus wäre das Feuer kaum zu löschen gewesen, da die Brandstelle schwer zugänglich war und es zudem einige Zeit in Anspruch nahm, bis die erforderlichen Schlauchstrecken zum nächstgelegenen Gewässer aufgebaut waren.



Gegen 19.50 Uhr waren die Löscharbeiten dann doch so weit fortgeschritten, dass der Brand laut Polizeiangaben "unter Kontrolle" war und der Löschhubschrauber wieder abdrehen konnte.



Die Überwachung per Wärmebildkamera durch die Polizeihubschrauberstaffel wurde aber fortgesetzt.



Die Feuerwehren waren bis in die Nacht hinein vor Ort, um die Gefahr durch auflodernde Glutnester zu bannen. Erst gegen 23.30 Uhr meldete der zur Überwachung aus der Luft eingesetzte Polizeihubschrauber, dass keine weiteren Glutnester mehr festzustellen sind.