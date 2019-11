Zweites Kind mit seiner Anna Robert Lewandowski wird wieder Vater: "Wir sind im vierten Monat"

Der FC Bayern freute sich am Mittwochabend nicht nur über das 2:0 gegen Piräus. Robert Lewandowski (31) jubelte nach seinem Tor mit Ball unter dem Trikot und Daumen im Mund - und kündigte damit an, dass er erneut Vater wird. Auf Instagram postete er ein Bild der Szene und fügte hinzu: "Baby is coming".