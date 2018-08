Petkovic: So hat Pianeta eine Chance

"Ich hätte nicht gedacht, dass Fury überhaupt zurückkommt", sagte der Münchner Box-Promoter Alexander Petkovic, zu dessen Boxstall Pianeta gehört, "er ist ein echter Sympathieträger und einer der größten Namen im Boxen überhaupt. Das ist auch für uns eine große Chance. Pianeta muss alles zeigen, was er hat. Aber er hat eine Chance, Fury ist sicher noch nicht in der Form, in der er war, als er Klitschko bezwungen hat. Wenn der Kopf mitspielt, kann Pianeta was reißen."

180 Kilogramm hatte Fury in seiner schlimmsten Phase gewogen, jetzt ist er auf 120 Kilo runtergekommen. Aber ist er wirklich wieder ein Weltklasseboxer? "Vergesst den alten Tyson Fury. Ihn gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch den neuen Tyson Fury, alles was war, ist Vergangenheit und hat mit mir jetzt nichts mehr zu tun", sagte Fury, der sich seinen Titel zurückholen will.

"Sie gehören mir! Es ist für mich keine Motivation, zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Das haben sehr viele Boxer geschafft", meinte Fury, "ich möchte vier, fünf Mal Weltmeister werden, das ist keinem gelungen. Ich will es schaffen, ohne jemals zu verlieren. Vielleicht trete ich zurück, wenn ich die Gürtel wieder habe, saufe drei Jahre durch, werde wieder fett wie ein Schwein, gebe ein Comeback und werde dann wieder Weltmeister."

Die zwei Gesichter des Tyson Fury

Klar ist: Fury, den sein Vater nach dem boxenden Ohrbeißer Mike Tyson benannt hat, hat weiter mit seinen inneren Dämonen zu kämpfen. Seit seiner Jugend leidet er an einer bipolaren Störung. "Ich bin unberechenbar. Auch für mich selber", sagte Tyson, als er kurzzeitig die Narrenkappe ablegte und einen Blick in sein Seelenleben zuließ.

"Boxen ist gut für mich. Wenn ich ausgepowert bin, finde ich innere Balance, dann kommt mein Kopf zur Ruhe", sagte der 30-Jährige. Das Grinsen war aus seinem Gesicht gewichen. Für diesen Moment war er nur noch Tyson Fury – der Mann. Nicht mehr Tyson Fury, der Clown, der Possenreißer.

Boxfans in Deutschland schauen in die Röhre: Weder Eurosport noch Sport1, noch ProSieben oder Sat1 zeigen den Kampf. Und es wird auch keine Bewegtbilder aus Belfast in einem legalen Live-Stream aus dem deutschsprachigen Raum geben. Selbst DAZN verzichtet - dabei hatte die Streaming-Plattform Furys Comeback gegen gegen den Albaner Sefer Seferi noch gezeigt. Bestätigt ist bis dato lediglich, dass der englischsprachige Sender BT Sport das Duell aus Belfast übertragen wird - dafür braucht's allerdings ein Abo.