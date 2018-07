Zweite Staffel in den Startlöchern Alles, was Sie über "Global Gladiators" wissen müssen

In zwei Teams aufgeteilt verbringen acht Promis mehrere Wochen in einem ausgebauten Frachtcontainer, mit dem sie quer durch Thailand reisen. Als wäre das nicht genug, ist der Container mit zahlreichen Kameras ausgestattet - heimliche Lästereien haben keine Chance, oder könnten für Ärger sorgen. So wird schon das Zusammenleben auf engstem Raum zur riesigen Challenge. Zudem müssen sich die Teams immer wieder harten Battles stellen. Am Ende jeder Folge darf das Gewinnerteam entscheiden, welches Mitglied der Gegner die Show - und den Container - verlassen muss. Der Sieger wird als "Global Gladiator 2018" gekürt und löst somit den vergangenen Gewinner Oliver Pocher (40, "Vollidiot") ab.