Kovac: "Wechseln ist also gar nicht so schlecht"

So muss der deutsche Rekordmeister sicher auf James Rodríguez, Jérôme Boateng (beide krank) und Arjen Robben (muskuläre Probleme) verzichten. Der Kolumbianer James habe neun Stunden im Flieger gesessen, "da kann mal was passieren". Bei Boateng ist ein Magen-Darm-Virus der Grund für die Erkrankung. Sven Ulreich wird Vater und bleibt in München. Unklar ist derzeit, ob Leon Goretzka und Mats Hummels ("strukturell ist nichts kaputt") auflaufen können. Die Entscheidung über ihre Einsätze soll kurzfristig getroffen werden.