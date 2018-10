Barcelona/München - Auch 16 Punkte von Maodo Lo vermochten die Pleite gegen das Team von Ex-Trainer Svetislav Pesic nicht zu verhindern: Die Basketballer des FC Bayern haben in der Euroleague das erste Familienduell verloren - mit 73:83 (36:44) unterlag der deutsche Meister am Donnerstagabend beim FC Barcelona . Svetislav Pesic gewinnt also das interne Duell mit Sohn Marko, der Sportdirektor und Geschäftsführer in München ist.