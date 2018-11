Zweite Hochzeit? Liebes-Comeback mit Prinz Andrew? Sarah Ferguson spricht Klartext

Bis heute sei ihr Hochzeitstag, der 23. Juli 1986, der glücklichste Tag in ihrem Leben. "Andrew ist der beste Mann, den ich kenne. Was er für Großbritannien tut, ist unglaublich, keiner weiß, wie hart er für sein Land arbeitet", bricht sie eine Lanze für ihren Ex-Mann. "Meine Pflicht gilt ihm. Ich bin so stolz auf ihn. Ich stehe zu ihm und werde es immer tun."

Lange Liste an Skandalen

Die Skandale der Vergangenheit scheinen die beiden hinter sich gelassen zu haben. Zahlreiche Affären, ein peinliches Foto, das US-Finanzmanager John Bryan zeigt, wie er an Fergies Zehen lutscht oder ihr vermeintlicher Plan, die Telefonnummer ihres royalen Ex-Mannes zu verkaufen - hatten die Schlagzeilen viele Jahre lang bestimmt.

1992 gaben Prinz Andrew und Herzogin Fergie schließlich ihre Trennung bekannt. 1996 folgte die Scheidung. Die beiden haben zwei Töchter, die frisch vermählte Eugenie und Beatrice (30).