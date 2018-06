Zweite Generation des A1 Audi: Der Kleine wird erwachsen

München - Seit 2010 wurde der A1 gebaut, die Ablösung ist also durchaus an der Zeit. Denn mittlerweile hat sich viel getan. Und die Techniker nutzen den Generationensprung, um den kleinen Ingolstädter rundum up to date zu machen. Er profitiert von Technologien aus der Oberklasse und bietet parallel dazu auch noch deutlich mehr Alltagsnutzen durch ein deutlich verbessertes Platzangebot. So haben es die Passagiere vorne wie huinten luftiger. Und das Gepäckraumvolumen ist um 65 auf 335 Liter gewachsen, mit umgeklappter Fondlehne schluckt das A1-Heck 1.090 Liter. Bestellbar ist der auf nun 4,03 Meter gestreckte Kleinwagen ab dem Sommer. Die Preisliste beginnt bei „weniger als 20.000 Euro“, heißt es bei Audi.