Zuvor allerdings florierte das Geschäft: Zu einem Preis von 7,50 Euro bis 8,50 Euro beschaffte sich der Chemielaborant seine Ware, die er anschließend zu einem Zehner-Kurs in den Umlauf brachte - immerhin eine Gewinnspanne von 15 bis 25 Prozent. Wie das Gericht mitteilt, kaufte er alleine im Zeitraum von Mai bis November 2016 in sechs Fällen zwischen 100 bis zuletzt sogar 1.000 Gramm Marihuana. Bei seiner Festnahme im Januar 2017 fanden die Beamten in seiner Wohnung noch rund 760 Gramm der Droge, dazu 1.620 Euro an Einnahmen aus seinem illegalen Geschäft.