Milbertshofen - Pünktlich zum EM-Sommer 2020 - von dem der Gewinner zwar nicht feststeht, aber sicher ist, dass viel Bier fließen wird - will Giesinger Bräu seine zweite Brauerei in Milbertshofen in Betrieb nehmen. Jetzt wurde Richtfest gefeiert und weil der Bau perfekt im Zeitplan ist, soll aber Ende März 2020 die Produktion starten.