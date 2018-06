Zweitägiges Festival am Königsplatz Harte Klänge vor klassizistischer Kulisse: "Rockavaria" endet

München - Der Königsplatz ist an diesem Wochenende in Schwarz gehüllt - Tausende sind zum "Rockavaria"-Festival in München gepilgert. Zwischen klassizistischen Bauwerken dröhnten E-Gitarren. Wie viele Besucher zu den harten Klängen feierten, dazu machte der Veranstalter zunächst keine genauen Angaben. Vorab war mit rund 35.000 gerechnet worden.