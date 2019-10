Zweistündiges Interview Kanye West spricht über Porno-Sucht und Präsidentenamt

Pornos bestimmten früh sein Leben

Es gibt aber etwas, das West beinahe so sehr liebt wie sich selbst: Pornos. Seit er fünf Jahre alt war würden Sexfilmchen und schlüpfrige Bilder sein Leben bestimmen, gar abhängig sei er davon geworden. Ein einschneidender Moment in seiner Kindheit sei "der Ausgangspunkt einer absoluten Porno-Sucht" gewesen, so West: "Als ich fünf Jahre alt war fand ich eine 'Playboy'-Ausgabe, die mein Vater hat herumliegen lassen. Seither hat das fast jede Entscheidung beeinflusst, die ich in meinem bisherigen Leben getroffen habe."