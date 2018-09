Zweijahresvertrag für die 34-Jährige Dieter Bohlens Freundin Carina wird Model

Dieter Bohlens (64) Freundin Carina Walz (34) geht unter die Models: "Ich werde für die nächsten zwei Jahre das Werbegesicht der Marke Soccx sein", erklärte sie in einem Interview mit der Zeitschrift "Closer". Ins Rampenlicht drängt es die Frau an der Seite des Pop-Titans allerdings weiterhin nicht: "Ich strebe keine mediale Karriere an, gehe eher darin auf, Dieter zu helfen und ihm den Rücken zu stärken".