München - Der langjährige Nationalmannschafts-Kapitän Oliver Kahn hat erhebliche Bedenken am WM-Plan von Torhüter Manuel Neuer geäußert. Es sei ein Punkt erreicht, "an dem sich Manuel fragen muss, ob er sich in dieser Situation noch einen Gefallen tut", sagte der frühere Nationaltorhüter Kahn der Bild am Sonntag.