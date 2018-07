Zweifel an der Realisierbarkeit Neue Polizeigesetze: Wie groß ist die Gefahr?

Ist ein einheitliches Polizeigesetz unrealistisch?

Da mehrere Landesregierungen inzwischen an einer Reform ihres eigenen Polizeigesetzes arbeiten, sinkt allerdings die Chance, dass der Musterentwurf unter dem neuen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auch umgesetzt wird. In Seehofers bayerischer Heimat ist das von der CSU durchgesetzte neue Polizeiaufgabengesetz sogar schon Ende Mai in Kraft getreten. Bayerns Grüne und die SPD halten es wegen der darin enthaltenen Möglichkeiten, präventiv Freiheitsrechte einzuschränken, in Teilen für verfassungswidrig.