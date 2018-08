Zwei Wochen nach Überdosis Demi Lovato: Sängerin hat Entziehungskur angetreten

Die Sängerin Demi Lovato (25, "Tell Me You Love Me") ist knapp zwei Wochen nach ihrer Überdosis aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ". Demnach habe sie sich unmittelbar danach in eine Entzugsklinik begeben und trete dort nun eine "längere" Kur an. Wie lange Lovato sich dort aufhalten wird, sei bislang noch nicht absehbar - man gehe allerdings von mindestens 30 Tagen aus. Welche Klinik Lovato dafür auswählte, ist ebenfalls noch nicht bekannt.