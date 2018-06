Mit dem Güterzug von Österreich nach München

Der zweite Fall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen: Wieder wurden der Bundespolizei "betriebsfremde Personen" gemeldet – diesmal auf dem Gelände des Rangierbahnhofs in Laim. Bei den Personen handelt es sich um zwei Staatsangehörige aus Guinea (eine 20-jährige Frau und ein 24-jähriger Mann) sowie eine ivorische und eine nigerianische Staatsangehörige, deren Alter noch unbekannt ist. Zuvor waren sie unerlaubt mit einem Güterzug aus Österreich nach Deutschland eingereist. Alle vier Afrikaner konnten keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen und wurden anschließend an die Landespolizei übergeben. In beiden Fällen kam es zu keinen Beeinträchtigungen im Zugverkehr.