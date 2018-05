Zwei Treffen mit dem Präsidenten Bill Gates behauptet: Donald Trump verwechselt HPV und HIV

Das eine ist das Humane Immundefizienz-Virus (kurz HIV) und führt unbehandelt zu AIDS, das andere sind Humane Papillomviren (kurz HPV), welche insbesondere Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Jetzt behauptet der Microsoft-Gründer Bill Gates (62, "Der Weg nach vorn"), dass US-Präsident Donald Trump (71) bei zwei Treffen, im Dezember 2016 sowie im März 2017, die beiden Erreger nicht auseinanderhalten konnte. Gates wörtlich in einem Interview, das der Talkshow "All In with Chris Hayes" vorliegt: "Beide Male wollte er wissen, was der Unterschied zwischen HPV und HIV sei."