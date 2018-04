Zwei Termine werden abgesagt Vanessa Mai ist "in medizinischer Behandlung"

Schlagersängerin Vanessa Mai (25, "Für dich") hat sich bei Tanzproben eine Verletzung zugezogen, wie Semmel Concerts, der Veranstalter ihrer "Regenbogen Live 2018"-Tour, am Sonntag offiziell bestätigte. Aufgrund dessen "kann Vanessa Mai ihre geplanten Pressekonferenzen am Montag, 23.04.2018 in Berlin, Mercedes Benz Arena, als auch in Hamburg am Dienstag, 24.04.2018, Barcley Card Arena, nicht durchführen", heißt es in der Pressemitteilung weiter.