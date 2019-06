Dass die Wohnungsbaupolitik von ungemein gesellschaftlicher Relevanz für Berlin ist, zeigt auch das aufkeimende Volksbegehren, das sich auf die Fahne geschrieben hat, die Immobilien von Großvermietern in Berlin zu verstaatlichen. Laut dem Spiegel sollen Unternehmen betroffen sein, die mehr als 3.000 Mietwohnungen besitzen. Insgesamt geht es um mehr als 200.000 Wohnungen.

Erschwerend kommt nun der kürzlich in Berlin vom Senat verabschiedete Mietendeckel hinzu. Durch ihn sind weitere Mieterhöhungen in den nächsten fünf Jahren nahezu ausgeschlossen. Was auf den ersten Blick für den Mieter nach einem Vorteil klingt, wirkt sich auf den Wohnungsmarkt aber genau gegenteilig aus. Die zusätzlichen Regularien sorgen dafür, dass es Investoren für neuen Wohnraum noch schwerer gemacht wird. Die Folge sind ausbleibende Bauprojekte und weiterhin fehlender Wohnraum. Ebenfalls wird zukünftig von den Wohnungseigentümern weniger Geld in die Instandhaltung investiert werden, da die Kosten durch angepasste Mieten nicht wieder eingeholt werden können. Am Ende sind erneut die Mieter die Leidtragenden.

Wohnungsbaupolitik: "Wohnen in München"

Die Münchner Stadtentwicklungspolitik sieht sich mit der zentralen Herausforderung konfrontiert, ausreichend bezahlbare Wohnungen zu schaffen und vor allem zu sichern. Eigens dafür wurde das wohnungspolitische Handlungsprogramm Wohnen in München entwickelt, das Zielvorgaben und Förderprogramme innehat und diese stetig weiterentwickelt.

"München ist sich den Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt schon länger bewusst", sagt Jakob Mähren. "Das neue Programm Wohnen in München VI wurde für die Jahre 2017 bis 2021 vom Stadtrat beschlossen. Die Zielzahlen sind ambitioniert und zeigen die Brisanz des Themas. Insgesamt wurden die Wohneinheiten auf 8.500 pro Jahr beziffert. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf der Förderung von bestimmten Zielgruppen innerhalb festgelegter Einkommensgrenzen."

Aufgrund der Situation auf dem Wohnungsmarkt unterstützt die Stadt Wohnungssuchende mit verschiedenen Förderprogrammen. Darunter fallen beispielsweise die Konzepte Münchner Wohnungsbau oder München Modell. Der Bau von preisgedämpften, freifinanzierten Mietwohnungen für Haushalten, deren Einkommen oberhalb der Einkommensgrenzen der Wohnraumförderprogramme angesiedelt sind, wird durch den Konzeptionellen Mietwohnungsbau (KMB) gefördert.

"Das Konzept des KMB sieht vor, dass städtische Wohnbauflächen zum aktuellen Verkehrswert angeschrieben werden, um preistreibende Bieterwettbewerbe zu vermeiden", erläutert der Gründer der Mähren AG. "Die Vorgehensweise ist, genau wie in Berlin, eine nicht zielführende Lösung. Die Politik sollte die jeweiligen Regulierungsmaßnahmen so weit beschränken, dass schnellere Prozesse für massiven Neubau möglich sind. Auch die Bereitstellung von kommunalen Grundstücken fällt in den Bereich der Städte."