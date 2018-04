Liverpool - Am Rande des Hinspiels im Champions-League-Halbfinale zwischen dem FC Liverpool und dem AS Rom (5:2) ist es am Dienstagabend zu folgenschweren Ausschreitungen gekommen. Ein 53 Jahre alter Anhänger des englischen Traditionsklubs befindet sich nach einer Attacke italienischer Hooligans in kritischem Zustand. Zwei 25 und 26 Jahre alte Männer aus Rom wurden wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen.