Gehen Sie nach einem Scheißtag in der Arbeit auf die Oide, drücken sie dem Mann am Kassenhäusl vom Kettenkarussell fünf Euro in die Hand und drehen fünf Runden im Karussell. Oder kaufen Sie sich eine Tüte Mandeln (ich bevorzuge Brause) und schlendern über die Wiesn – Leute beobachten. Bleiben Sie bei Käfer stehen und statten Sie auch dem Kotzhügel einen Besuch ab. Oder verabreden Sie sich zum Mittagessen mit alten Freunden im Zelt und verhocken bis zum Nachmittag. Oder stellen Sie sich nach dem Kehraus an eines der Schnaps- und Kaffeestandl. Bestellen Sie einen Irish Coffee und warten, bis Sie eine Auszogene geschenkt bekommen, weil das Zeug ja wegmuss.

Ja, am Wochenende ist die Wiesn die Hölle. Aber werktags ist sie ein buntes, blinkendes Zauberland, in dem man Menschen aus der ganzen Welt trifft, Karussellspaß hat und viele Süßigkeiten futtern kann. Letztlich ist die Wiesn wie das Wetter: nicht zu ändern. Aber warum sollte man sich ärgern, wenn man Spaß haben kann?

AZ-Reporter Ralph Hub: Ich hasse die Wiesn!

Die schlimmste Zeit des Jahres: AZ-Reporter Ralph Hub über seine Ablehnung des Fest-Wahnsinns.

und sechs Millionen Menschen auf dem Oktoberfest trinken jedes Jahr rund sechs Millionen Liter Bier. Wenn tatsächlich jeder nur eine Maß trinken würde, wäre das größte Volksfest der Welt weitaus erträglicher.

Der Alkoholgehalt liegt je nach Brauerei um die sechs Prozent. Was manche Leute nicht davon abhält, sich das Festbier reinzukippen, als wäre es Wasser.

Damit fangen die Probleme an. Denn mit jedem Schluck vergessen manche auch immer mehr ihrer Kinderstube. Und so wird jede Dirndlträgerin begrapscht und angebaggert, die bei drei nicht die Flucht ergreift – was im Gedränge aussichtslos ist. Die Augen glasig, die Wangen speckig glänzend, verwandelt sich manche Männer in achtarmige Kraken, die wahlweise nach Bierkrug, Brust oder Brezn grapschen.

Wobei auch die allermeisten Frauen nach der zweiten Mass oft nur Anlass zum Fremdschämen sind. Am Kotzhügel liegen Männlein und Weiblein in promilliger Bierseligkeit beieinander und schlafen ihren Rausch aus auf einer Wiese, die von Tag zu Tag mehr nach Raubtierkäfig riecht.

Schön ist die Wiesn nur am Mittag, an einem sonnigen Tag, wenn man mit seinen Kindern bummeln kann. Abends wird gebrüllt, gepöbelt und gerne auch ge

rauft. Einen besonderen Grund dazu braucht’s selten. Volltrunkene Kombattanten enden oft im Sanitätsbereich –und wenn’s blöd läuft später vor Gericht.

Anwohner ärgern sich schwarz über ihre vollgekotzten oder vollgebieselten Vorgärten und Hauseingänge. Grausig ist auch die Fahrt nach Hause. Überfüllte Bahnsteige, U- und S-Bahnen voll wie ein Viehwaggon mit ähnlichem Geruch. Wer ins Umland will, sitzt, wenn er Pech hat, umringt von lauter Besoffenen und betet, dass der Zug den heimatlichen Bahnhof erreichen möge, bevor beim Gegenüber der Brechreiz siegt.

16 Tage – Massen von Menschen, die zur Wiesn pilgern und ein paar Stunden später kaum wiederzuerkennen sind. Lederhosn- und Dirndlfasching in Dauerschleife. Aber zum Glück wird keiner gezwungen, aufs größte Volksfest der Welt zu gehen. Jeder soll seinen Spaß haben. Meiner ist es, einen möglicht großen Bogen um das größte Volksfest der Welt zu machen.

Oktoberfest-Rundgang im Video

Alle aktuellen News zum Oktoberfest 2018 finden Sie in unserem Newsblog, detaillierte Informationen zum ersten Wiesn-Tag finden Sie in unserem Liveticker.

Weitere Wiesn-Geschichten:

Wiesn für Spontane: Hier gibt's Tipps und Tricks

Während der Wiesn: Hier ist Tracht nicht erwünscht!

Müll, Urin, Erbrochenes: Ob diese Hotline helfen kann?