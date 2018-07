Natürlich lässt man sich in einem solchen Laden beraten, welche Bowl das meiste gesunde Superfood enthält. Es ist die Nummer zwei von sechs Love Food Salaten mit Graupe, Kirschtomate, Basilikum, Avocado-Petersilienmousse, Knoblauch-Sprossen und Orange-Ingwer-Dressing (7,50 Euro). Alles in dieser Bowl sei ein Superfood, erklärt der freundliche, junge Mann hinter dem Tresen, der sich auch bereitwillig fotografieren lässt.

"Wird schon so eine Bloggerin sein", denkt er sich wohl. Außerdem ist im Dressing Ingwer und Kurkuma – auch Superfood. Und die Graupen werden auf einem Wildkräutersalat serviert. Auch super. Die Bowl schmeckt so mittelsuper. Das Dressing ist etwas lasch, ansonsten schmeckt’s gesund und der gesunde Esser weiß, dass er nach dieser Mittagspause nicht in ein Fresskoma über dem Schreibtisch fallen wird.