Zwei Monate vor der Geburt Barbara Meier verrät das Geschlecht ihres Babys

So stellen sie sich die Erziehung vor

Im Frühjahr 2016 machte die "Germany's next Topmodel"-Siegerin von 2007 ihre Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer und Selfmade-Milliardär öffentlich. Drei Jahre darauf wurde geheiratet. Wie sich das Paar die Geburt seiner Tochter vorstellt? "Klemens will mit in den Kreißsaal", sagte Meier, die das Vorhaben ihres Mannes befürwortet. "Ich finde es schön, wenn er den ersten Moment unseres Kindes miterlebt. Männer können in der Schwangerschaft ja wenig aktiv teilhaben."