Zwei Monate nach der Geburt Kate Hudson sagt Baby-Pfunden den Kampf an

Kate Hudson (39, "Ein Schatz zum Verlieben") hat als Dreifach-Mama alle Hände voll zu tun. Zwei Monate nach der Geburt von Tochter Rani Rose scheint nun jedoch erstmals wieder ein wenig Ruhe und Routine in den Alltag der Schauspielerin einzukehren. In ihrer neugewonnenen Freizeit liegt Hudson aber nicht etwa faul auf der Couch. "Ich bin bereit, mich wieder auf mich zu konzentrieren", schreibt sie bei Instagram und postet dazu einen Schnappschuss in Sportklamotten. Die in ihren Augen überflüssigen Baby-Pfunde sollen weg!