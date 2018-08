Zwei Millionen Pfund für Sicherheit? Prinzessin Eugenie: Darum ärgern sich die Briten über ihre Hochzeit

Für die märchenhafte Hochzeit von Prinz Harry (33) mit seiner Meghan (37, "Suits") war das Beste gerade gut genug - und auch die britischen Steuerzahler störten sich nicht an dem Prunk, der am 19. Mai auf ihre Kosten zur Schau gestellt wurde. Anders verhält es sich offenbar bei Prinzessin Eugenie (28), ihres Zeichen immerhin noch die neunte Person in der Thronfolge. Weil bei ihrer Hochzeit am 12. Oktober mit Jack Brooksbank alleine die erhöhte Sicherheit mit über zwei Millionen britischen Pfund (etwa 2,2 Millionen Euro) zu Buche schlagen soll, gibt es laut "Daily Mail" derzeit gar königliche Verstimmung im gemeinen Volk.