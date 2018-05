Zwei Jahre nach der Verlobung Unter der Haube: "Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse sagt Ja

"Pretty Little Liars"-Star Sasha Pieterse (22) hat sich getraut. Am gestrigen Sonntag gab die Schauspielerin ihrem Langzeitfreund Hudson Sheaffer (28) auf Schloss Leslie im irischen Glaslough das Jawort. Verlobung hatten die beiden bereits im Dezember 2015 gefeiert. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, trug die Alison-DiLaurentis-Darstellerin an ihrem großen Tag ein maßgeschneidertes Brautkleid des amerikanischen Designers Christian Siriano (32). Bilder der Hochzeit wurden bislang noch nicht veröffentlich.