Zwei Jahre nach der Tat Schwester von OEZ-Opfer: "Ich konnte nichts machen"

An diesem Sonntag, dem Jahrestag, wird Sawa wieder mit zur Gedenkfeier am Denkmal gehen. Gülfer und ihre Mutter waren schon sehr oft an diesem Ort. Hier fühlen sie sich dem toten Bruder und Sohn nahe. "Ich denke jeden Tag an ihn", sagt Gülfer. Die Mutter bringt bei jedem Besuch Blumen mit, künstliche, die nicht welken können. Mayde D. versteht nicht, warum sie immer wieder verschwinden. "Sie werden gestohlen. Wer macht so etwas?", fragt sie. Ihre Tochter hält die Gedenkstätte sauber. "Ich räume abgebrannte Kerzen auf und den Müll, den Gäste vom McDonald’s hinschmeißen." Doch zur Zeit meidet die 19-Jährige den Ort. "Ich verkrafte es nicht mehr", sagt sie. "Das werde ich nie wieder los."

Zwei Jahre nach dem Tod von Hüseyin, gibt es inzwischen aber auch so etwas wie Hoffnung. Zumindest im Leben der Geschwister. Bruder Sunay hat eine Lehre als Elektriker begonnen. Sein Traum ist es, sich selbstständig zu machen in Griechenland. Er will ganz klein anfangen, in einem Auto mit einer rollenden Werkstatt. Gülfer, die eine Ausbildung zur Kinderpflegerin macht, hat nach Hüseyins Tod bei einem Besuch in Griechenland einen Mann kennengelernt. Seine Eltern sind ebenfalls Griechen und er ist wie sie in München aufgewachsen. Dieser Mann gab ihr Halt in der schlimmsten Zeit ihres Lebens. Sie verliebten sich. Im August wollen sie heiraten. Kurz bevor sich die AZ und Alexander Sawa von der Familie verabschieden, gibt Gülfer dem Polizisten eine Einladung. Sie würde sich freuen, wenn er bei ihrer Hochzeit dabei wäre.

