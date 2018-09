Zwei Jahre nach der Scheidung Gwen Stefani und Ex-Mann Gavin Rossdale streiten ums Sorgerecht

Stefani lebt mit ihren drei Kindern und ihrem Freund, dem Countrysänger Blake Shelton (42, "If I'm Honest"), zusammen, mit dem sie bereits seit November 2015 liiert ist. Auch gemeinsame Urlaube der neuen Familie zeugen von einer vertrauten Atmosphäre, in der der leibliche Vater Rossdale offenbar nur stört. Stefani sagte in der Talkshow von Ellen DeGeneres bereits vor einiger Zeit, dass Shelton ihre Kinder voll akzeptiere: "Die Kinder lieben ihn. Wir lieben ihn. Jeder liebt ihn."