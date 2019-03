Sohn und Bruder der Opfer tatverdächtig

Zwei Frauen (69 und 37) und ein Mann (72) sind tot. Bei den Opfern handelt es sich um Mutter, Vater und die Schwester eines Mannes, der am gleichen Nachmittag noch festgenommen wird. Auch auf ihn stoßen die Beamten in der Wohnung. Er leistet Widerstand, kann aber dann abgeführt werden. Die drei Getöteten und der Festgenommene, ein 41-jähriger Mann, Sohn beziehungsweise Bruder der Getöteten, lebten laut Polizei zu viert in dem Haus.