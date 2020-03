Zwei Felder gratis spielen Jackpot nicht geknackt – neuer EuroJackpot 90 Mio.

Von Madrid bis Budapest, von Zagreb bis Berlin: in all diesen und noch viel mehr europäischen Städten bricht Freitag für Freitag die Lotto-Begeisterung aus, versuchen Millionen von Menschen mit etwas Glück den kleinen Traum vom großen Geld zu realisieren. EuroJackpot heißt die europäische Mega-Lotterie. An diesem Freitag, 3. April 2020, liegt der Jackpot bei 90 Millionen Euro, dann haben Sie die Chance, mit den richtigen Gewinnzahlen diesen zu knacken.