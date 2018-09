Größter Bevölkerungszuwachs in Oberbayern

Das größte Plus bei der Bevölkerung verzeichnete demnach Oberbayern mit 16.211 auf 4.649.534 Menschen, gefolgt von Schwaben mit einem Plus von 15.377 auf 1.873.368 und Niederbayern mit einem Plus von 10.640 auf 1.230.037. In Mittelfranken stieg dank eines Zuwachs von 9.584 Einwohnern die Einwohnerzahl auf 1.759.643, die Oberpfalz verzeichnet ein Plus von 6.029 auf 1.104.407, Oberfranken von 4.446 auf 1.066.840 und Unterfranken von 4.166 Einwohnern auf 1.313.757.