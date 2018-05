"Zutiefst persönlicher Moment" Nach Herzinfarkt ihres Vaters: Meghan Markle meldet sich zu Wort

Was für ein unglaubliches Drama so unmittelbar vor der Royal Wedding von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36): Wie zunächst das Promiportal "TMZ" berichtete, erlitt der Brautvater Thomas Markle (73) in der vergangenen Woche einen Herzinfarkt und wird seine Tochter nicht zum Altar führen können. Jetzt meldete sich auch der Kensington Palast in einem kurzen Statement zu Wort und sprach von einem "zutiefst persönlichen Moment" für Meghan Markle nur wenige Tage vor der Hochzeit. Wörtlich heißt es weiter: "Sie und Prinz Harry bitten erneut für Verständnis und Respekt für Herrn Markle in dieser schwierigen Situation."